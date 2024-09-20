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رياضة

مدرب منتخب بنين: أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي ورفضنا ضم سامسون

سامسون، فيتو
سامسون، فيتو

كشف نبيل الطرابلسي، مساعد جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب بنين، سبب عدم استدعاء سامسون أكينيولا لقائمة المنتخب  التي تخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامته بالمغرب، موضحًا أن ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع الفريق الأبيض تسبب في خروجه من حسابات الجهاز الفني.

وأشاد الطرابلسى في مداخلة عبر "zoom" لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور بثنائى الزمالك سيف الجزيرى وحمزة المثلوثى مؤكدًا أنهما إضافة كبيرة للقلعة البيضاء، ومن اللاعبين الذين يمتلكون إمكانيات كبيرة للغاية.

وأوضح الطرابلسى أن التونسي محمد على بن رمضان لاعب قوي وقابل للتطور باستمرار لافتًا إلى أن أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي.

الزمالك ضد الشرطة الكيني 

ويستضيف فريق نادي الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية. 

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني 

في حراسة المرمى: محمد صبحي 

في خط الدفاع: محمد شحاتة، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر. 

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر. 

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري. 

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء الخميس، على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، استعدادًا للقاء الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل مران الزمالك الختامي قبل مواجهة الشرطة الكيني 

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل المران، طالبهم خلالها بضرورة التركيز استعدادًا للمباراة المرتقبة من أجل تحقيق الفوز.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل اللقاء خوفًا من تعرضهم للإجهاد، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات خططية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قبل خوض تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الشرطة الكيني في الثامنة مساء اليوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تذيع قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الزمالك والشرطة الكيني كونها الناقل الحصري للمباراة.

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الأهلي سامسون منتخب بنين الزمالك نبيل الطرابلسي

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