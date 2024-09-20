صلاح سليمان: عبد الله السعيد مفتاح خطة جوميز في الزمالك

أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أن المرحلة الحالية مرحلة تكاتف للتركيز على مباراة السوبر الأفريقي والتتويج باللقب.

وقال سليمان تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "عبد الله السعيد مفتاح خطة جوميز في الزمالك وايضا ناصر ماهر حل هجومي كبير، وأداء الفريق تأثر بسبب عدم خوض مباريات رسمية منذ فترة".

وأضاف: "الزمالك حقق المطلوب منه خارج أرضه بالفوز على الشرطة الكيني، ولقاء العودة يجب أن يكون بروفة للسوبر الأفريقي".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: محمد شحاتة، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.