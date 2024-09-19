الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفريغ الكاميرات للتأكد من صحة اتهام محمد رمضان ونجله بالاعتداء على طالب بأكتوبر

تفاصيل اتهام محمد
تفاصيل اتهام محمد رمضان ونجله على طفل بأكتوبر، فيتو

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ، جمع التحريات والمعلومات عن واقعة تعدي الفنان محمد رمضان ونجله على طفل داخل نادي شهير في أكتوبر.

وقام فريق بحث اليوم بتفريغ الكاميرات، والاستماع لشهود العيان، للتأكد من مدى صحة الواقعة، والوقوف على أسبابها، ومن المقرر إحالة المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت إحدى السيدات قد حررت بلاغا في قسم أول أكتوبر بعد عصر الثلاثاء الماضي، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله، بالاعتداء على نجلها طالب ويبلغ من العمر 11 عاما، داخل نادٍ شهير بأكتوبر، والتسبب في إصابته بكدمات بالوجه.

تسيير الحركة المرورية أعلى الطريق الأوسطي بعد انقلاب ميكروباص

هل يحق للاعب الزمالك أحمد فتوح السفر خارج البلاد بعد إخلاء سبيله؟ خبير قانوني يجيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اجهزة البحث الجنائي اتهام محمد رمضان اكتوبر

مواد متعلقة

المالية: تحديد سقف دين الحكومة عند 16.4 تريليون جنيه بنسبة 96.4% من الناتج المحلي

بعد استقالة الحكومة، هل يستمر الملا وزيرا للبترول في التشكيل الجديد؟

كشف حساب وزير التموين.. أخفق في مواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تحريك سعر رغيف الخبز يغضب المصريين.. وإضافة المواليد «أبرز المطالب»

كشف حساب وزير التعليم، احتوى غضب أولياء الأمور وأخفق في السيطرة على الغش بالامتحانات

وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية

التضامن: 2800 جمعية تعمل على قضايا البيئة، ونقدم الدعم المالي والفني

لحجاج بيت الله، أهم 20 سؤال لازم تعرف إجابتهم قبل مناسك الحج؟

أحمد ماهر: أحلم بتجسيد «الحسين».. ولست شيعيًا وأحب الصوفية.. وأحمد مظهر أستاذي.. وتجربة مسرح مصر فاشلة ( حوار )

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف خطة تحريك أسعار المحروقات وسعر تكلفة أنبوبة البوتاجاز (فيديو)

تفريغ الكاميرات للتأكد من صحة اتهام محمد رمضان ونجله بالاعتداء على طالب بأكتوبر

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بالسوق المحلي، وصل لهذا المستوى

هل تعرض الزمالك للظلم في لقب نادي القرن؟ رد صادم من كمال درويش (فيديو)

أحمد فتحي يكشف مفاجأة عن برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)

تحذير من الأتربة العالقة والرياح المثيرة للرمال غدا في هذه المناطق

بسبب كشك، مسجل خطر يقتحم حي الدقي ورئيسه يحرر محضرا

يا قمر، عمرو دياب يتألق بحفل الأهرامات وسط حضور كامل العدد (فيديو)

منوعات

المزيد

مريض يعزف مقطوعة موسيقية خلال خضوعه لجراحة فى المخ (فيديو)

لينا إسحاق، قصة امرأة سويدية تستعبد النساء فى سوريا

إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الخميس 19-9- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرز التعديلات على المناهج الدراسية في المعاهد الأزهرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

الملعونون بنص الحديث النبوي الشريف.. وهل للملعون توبة؟

المزيد
الجريدة الرسمية