تفريغ الكاميرات للتأكد من صحة اتهام محمد رمضان ونجله بالاعتداء على طالب بأكتوبر

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ، جمع التحريات والمعلومات عن واقعة تعدي الفنان محمد رمضان ونجله على طفل داخل نادي شهير في أكتوبر.

وقام فريق بحث اليوم بتفريغ الكاميرات، والاستماع لشهود العيان، للتأكد من مدى صحة الواقعة، والوقوف على أسبابها، ومن المقرر إحالة المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت إحدى السيدات قد حررت بلاغا في قسم أول أكتوبر بعد عصر الثلاثاء الماضي، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله، بالاعتداء على نجلها طالب ويبلغ من العمر 11 عاما، داخل نادٍ شهير بأكتوبر، والتسبب في إصابته بكدمات بالوجه.