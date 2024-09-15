باريس سان جيرمان يفوز على ستاد بريست 3-1

فاز فريق باريس سان جيرمان على ستاد بريست بنتيجة 3-1 المباراة التي قيمت بينهما، على ملعب "حديقة الأمراء"، لحساب منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2024-25.

مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست

تقدم فريق ستاد بريست رومان ديل كاستيو من ركلة جزاء في الدقيقة 29.

وثلاثية فريق باريس سان جيرمان جاءت عن طريق عثمان ديمبيلي في الدقيقة 42 وفابيان رويز في الدقيقة 72 وعثمان ديمبلي في الدقيقة 73.

ترتيب باريس سان جيرمان وستاد بريست

يحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة في الفوز 4 مباريات، بينما يحتل بريست المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

استعاد بريست توازنه في الجولة الثالثة بفوزه على سانت إتيان 4-0، وذلك بعد خسارتين متتاليتين أمام مرسيليا 1 - 5، ولانس 0 - 2، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مشاركته التاريخية في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف شتورم جراتس النمساوي الخميس المقبل.

بي اس جي ضد بريست

وافتقد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان جهود لاعب الوسط الشاب وارن زاير إيمري بسبب إصابته خلال معسكر منتخب فرنسا هذا الشهر، بينما تحوم شكوك أيضا حول جاهزية الثنائية البرتغالي نونو مينديس وفيتينيا أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام 2024.

وغاب عن صفوف باريس سان جيرمان مهاجمه البرتغالي جونسالو راموس الذي خضع لعملية جراحية في كاحل القدم، لكن الفريق لديه ركائز أخرى فعالة مثل عثمان ديمبلي وراندال كولو مواني ولي كانج إن وأشرف حكيمي وبرادلي باركولا الذي سجل أربعة أهدا ف في الدوري هذا الموسم.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره جيرونا الإسباني في دوري الأبطال، الأربعاء المقبل، على ملعب بارك دي برانس.