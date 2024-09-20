دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يخطف فوزا صعبا من لايبزيج 2-1
خطف فريق أتلتيكو مدريد فوز صعب من لايبزيج بهدفين مقابل هدف على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة الدوري فى دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025.
أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج
تقدم بنيامين سيسكو لفريق لايبزيج في الدقيقة 6 وتعادل انطوان جريزمان لأتليتكو مدريد في الدقيقة 27 وأحرز خوسي ماريا في الدقيقة 89 هدف الفوز لأتليتكو.
تشكيل أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج
وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: أوبلاك
خط الدفاع: خيمينيز، لو نورماند، يورينتي
خط الوسط: لورينتي، دي بول، كوكي، جالاجير، رينليدو
خط الهجوم: جريزمان، كوريا
تشكيل لايبزيج ضد أتلتيكو مدريد
وجاء تشكيل لايبزيج كالتالي:
لويس أوبيندا، أنطونيو نوسا، بينجامين سيسكو، تشافي سيمونز، آرثر فيرميرين، أمادو هايدارا، بنيامين هنريكس، ديفيد راوم، كاستيلو لوكيبا، فيلي أوربان، لويس أوبيندا.
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