دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يخطف فوزا صعبا من لايبزيج 2-1

خطف فريق أتلتيكو مدريد فوز صعب من لايبزيج بهدفين مقابل هدف على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة الدوري فى دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025.

أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج

تقدم بنيامين سيسكو لفريق لايبزيج في الدقيقة 6 وتعادل انطوان جريزمان لأتليتكو مدريد في الدقيقة 27 وأحرز خوسي ماريا في الدقيقة 89 هدف الفوز لأتليتكو.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: خيمينيز، لو نورماند، يورينتي

خط الوسط: لورينتي، دي بول، كوكي، جالاجير، رينليدو

خط الهجوم: جريزمان، كوريا

تشكيل لايبزيج ضد أتلتيكو مدريد

وجاء تشكيل لايبزيج كالتالي:

لويس أوبيندا، أنطونيو نوسا، بينجامين سيسكو، تشافي سيمونز، آرثر فيرميرين، أمادو هايدارا، بنيامين هنريكس، ديفيد راوم، كاستيلو لوكيبا، فيلي أوربان، لويس أوبيندا.