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رياضة

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يخطف فوزا صعبا من لايبزيج 2-1

أتليتكو مدريد، فيتو
أتليتكو مدريد، فيتو

خطف فريق أتلتيكو مدريد فوز صعب من لايبزيج بهدفين مقابل هدف على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة الدوري فى دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025.

أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج

تقدم بنيامين سيسكو لفريق لايبزيج في الدقيقة 6 وتعادل انطوان جريزمان لأتليتكو مدريد في الدقيقة 27 وأحرز خوسي ماريا في الدقيقة 89 هدف الفوز لأتليتكو.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: خيمينيز، لو نورماند، يورينتي

خط الوسط: لورينتي، دي بول، كوكي، جالاجير، رينليدو

خط الهجوم: جريزمان، كوريا

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج

 

تشكيل لايبزيج ضد أتلتيكو مدريد 

وجاء تشكيل لايبزيج كالتالي:

لويس أوبيندا، أنطونيو نوسا، بينجامين سيسكو، تشافي سيمونز، آرثر فيرميرين، أمادو هايدارا، بنيامين هنريكس، ديفيد راوم، كاستيلو لوكيبا، فيلي أوربان، لويس أوبيندا.

تشكيل لايبزيج

 

تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع أمام لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج والقناة الناقلة

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