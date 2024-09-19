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موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج والقناة الناقلة

لايبزيج, فيتو
لايبزيج, فيتو

دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق أتليتكو مدريد الإسباني لمواجهة نظيره لايبزيج الألماني اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج

 ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتليتكو مدريد ولايبزيج اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج

وتبث  مباراة أتليتكو مدريد ولايبزيج مساء اليوم الخميس، بدوري أبطال أوروبا على قناة beIN Sports HD 2.


نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

 وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

 

ويشمل النظام الجديد، تنظيم دوري بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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