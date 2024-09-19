الجمعة 20 سبتمبر 2024
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو تزايد وقائع القتل في أسوان

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص تزايد وقائع القتل بمحافظة أسوان.
 

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وبالفحص تبين قيام المتهم عامل بكافتيريا – مقيم بأسوان؛ بتصوير ونشر مقطع الفيديو عبر أحد التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة بعض العاملين فى مجال التنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية دون ذكر وقائع محددة، وذلك فى إطار سعيه لتحقيق المكاسب المادية من خلال زيادة نسب المشاهدة.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

 

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أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية

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