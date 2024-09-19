الخميس 19 سبتمبر 2024
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حوادث

أمن الجيزة يكشف ملابسات حريق مصنع للطوب الطفيلي بالعياط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات نشوب حريق ودوى انفجار فى مصنع لتصنيع الطوب الطفيلى بمنطقة العياط.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق ودوى انفجار داخل مصنع "لتصنيع الطوب الطفيلى - كائن بدائرة قسم شرطة العياط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وتبين نشوب حريق داخل المصنع المشار إليه وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون حدوث ثمة إصابات.. وبالفحص تبين أن المصنع بدون ترخيص يحتوى على (50) اسطوانة غاز، وحدوث تسريب غاز فى إحداها أدى إلى نشوب حريق فى 30 اسطوانة وصوت دوى.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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الأجهزة الأمنية مصنع بدون ترخيص مديرية أمن الجيزة قوات الحماية المدنية

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