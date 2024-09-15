تشيلسي يفوز على بورنموث بهدف في الدوري الإنجليزي

فاز فريق تشيلسي على نظيره بورنموث بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل بورنموث على ركلة جزاء في الدقيقة 38 صوبها اللاعب فرانسيسكو إفانيلسون ولكن تصدى لها روبرت سانشيز ببراعة شديدة.

وأحرز كريستوفر نكونكو هدف الفوز لصالح فريق تشيلسي في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

رسميا، تشيلسي يعلن تجديد عقد نيكولاس جاكسون

ومن ناحية أخرى أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن تجديد عقد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون لمدة موسمين إضافيين، وكان جاكسون قد انتقل إلى تشيلسي صيف العام الماضي قادمًا من فياريال الإسباني بعقد يمتد حتى 2031.

وبدأ جاكسون الموسم بشكل جيد حيث سجل هدفين في 4 مباريات مع النادي اللندني.

ونشر موقع تشيلسي الرسمي بيانًا أكد خلاله تمديد عقد جاكسون لمدة موسمين إضافيين، ليستمر مع “البلوز” حتى صيف 2033.

وعبر جاكسون عن سعادته بتجديد العقد، قائلًا:”أشعر بشعور رائع وسعيد جدًا بتوقيع عقد جديد والبقاء في النادي”.

ولعب جاكسون 48 مباراة مع تشيلسي بمختلف المسابقات، مسجلًا 19 هدفًا إضافة لصناعة 7 آخرين، وكان جاكسون جزءًا من تشكيل منتخب السنغال في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.