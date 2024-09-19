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رياضة

دوري أبطال أوروبا، برشلونة بـ10 لاعبين يتعادل مع موناكو 1/1 في الشوط الأول

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق موناكو الفرنسي أمام ضيفه برشلونة الإسباني بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1، في اللقاء الذي يجري، مساء اليوم الخميس، على ملعب لويس الثاني، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل موناكو أولا عن طريق ماجنيس أكليوش في الدقيقة 16، وتعادل لامين يامال لفريق برشلونة في الدقيقة 28.

وتعرض إيريك جارسيا لمدافع برشلونة للطرد المباشر في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول.

تشكيل برشلونة أمام موناكو

تير شتيجن - جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - بالدي - كاسادو - إيريك جارسيا - بيدري - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

برشلونة، فيتو
موناكو، فيتو

تشكيل موناكو ضد برشلونة

فيليب كون - فاندرسون - ثيلو كيرير - ساليسو - سينجو - كامارا - دينيس زكريا - أكليوش - مينامينو - إلياس بن صغير - إيمبولو.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد موناكو قبل لقاء الليلة 

والتقى برشلونة وموناكو في مباراتين فقط قبل ذلك، واللقاءان بين موناكو وبرشلونة كانا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 1993-1994، وفاز برشلونة في المباراتين 2-0 على أرضه، و1-0 خارج أرضه.

 

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