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اقتصاد

زيادة جديدة في أسعار سيارات بيجو 508 الجديدة الفيس ليفت

بيجو 508، فيتو
بيجو 508، فيتو

سيارات بيجو، ارتفعت أسعار سيارات بيجو 508 الفيس ليفت موديلات 2025، بقيمة تصل نحو 50 ألف جنيه، خلال شهر سبتمبر، بالسوق المحلية، ومن المقرر تطبيقها يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر.

أسعار سيارات بيجو 508 الجديدة الفيس ليفت خلال سبتمبر 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية بيجو، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات بيجو 508 الجديدة كالتالي خلال سبتمبر:

يصل سعر أول فئة أكتيف باك غير متاحة وآخر سعر لها مليون و259 ألفا و990 جنيها.  

يصل سعر ثاني فئة أللور باك بسعر 2 مليون و424 ألفا و990 جنيها بدلًا من 2 مليون و374 ألفا و990 جنيها بزيادة 50 ألف جنيه.
 

يصل سعر ثالث فئة جي تي 2 مليون و624 ألفا و990 جنيها بدلًا من 2 مليون و574 ألفا و990 جنيها بزيادة 50 ألف جنيه.
 

رابع فئة جي تي فرش أحمر غير متوفرة.

مواصفات محرك سيارات بيجو 508 موديل 2025
 

تتوفر في مصر بمحرك تيربو سعة 1600 سي سي بقوة 165 حصان بالاضافة الي فتيس أوتوماتيك وقدرة على التسارع في 8.7 ثانية مع استهلاك معدل وقود بنسبة 7.6 لتر لكل 100 كم.
 

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