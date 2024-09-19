إحالة 149 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة في الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة.

لن يسمح بالفساد فى الأسواق والمحلات

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

تحرير 149 محضرا بالمخالفات



وفي هذا الصدد قال" مرزوق " إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 149 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة

وقرر " مرزوق " إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور أحمد أبو الغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.



ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 108 مخالفات في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 41 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق.

وأوضح ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز 8 محاضر عدم إعطاء بون صرف و7 محاضر عدم نظافة أدوات العجين وعدد 15 محضر تصرف في دقيق ( 75 شيكارة) و33 محضر عدم مطابقة للمواصفات و 27 محضر نقص وزن ما بين ( 8-19 ) جم و7 محاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحضر انتهاء من الإنتاج و8 محاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحضر تجميع بطاقات (102 بطاقة) وعدد محضر عدم وجود ميزان.

وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات والمحاضر عدد 23 محضر عدم إعلان عن الاسعار ومحضر سلع بدون فواتير و2 محضر تصرف في سلع تموينية (بقيمة 10148 جنيها) و8 محاضر عدم وجود شهاده صحية ومحضر تبديد حرز بقيمة (150 كجم أسماك مملحة) ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي و2 محضر تجميع سلع مدعمة(مواد بترولية) وتم التحفظ على 68 أسطوانة غاز و200 لتر سولار و600 كجم جبنة مونزريلا و12.5 طن مخلل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

استمرار حملات الرقابة التموينية

وأكد مرزوق على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.

