الصحة تؤكد أهمية تناول الأدوية في موعدها لهذا السبب

أكدت وزارة الصحة أهمية الالتزام بتعليمات الطبيب في الحالات المرضية لتحقيق معدلات أعلى للشفاء، وشددت على تناول الأدوية في مواعيدها، من أجل الحفاظ على صحة المريض.

ضرورة التأكد من اسم الدواء وجرعته وطريقة استخدامه قبل تناوله

وأشارت إلى ضرورة التأكد من اسم الدواء وجرعته وطريقة استخدامه قبل تناوله، حفاظًا على صحة وسلامة الإنسان وذلك بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى.

ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح لضمان الحفاظ على سلامة الإنسان للحماية من العدوى والأمراض.

وتضمنت نصائح هيئة الدواء المصرية:



١- تحدث مع الطبيب المعالج لفهم الحالة الصحية، وتأكد من الأدوية الموصوفة واتبع تعليمات الطبيب بدقة.​

٢- استشر الصيدلي لمعرفة الطريقة المثلى لاستخدام الأدوية ومواعيد تناولها وما إذا كان الدواء يتأثر بالأكل أم لا.​

٣- استشر الصيدلي لمعرفة ما إذا كان هنالك أي تفاعلات دوائية غير مرغوب فيها في الأدوية التي تتناولها.​

٤-احرص على كتابة قائمة بكافة الأدوية التي تتناولها ومواعيدها ليسهل عليك تذكرها والالتزام بها.​

٥- أبلغ طبيبك المعالج أو الصيدلي بأي حساسية لديك سواء أكانت من دواء أو طعام.​

٦-لا تتوقف عن تناول أدويتك من تلقاء نفسك، بل راجع طبيبك المعالج لتعديل الخطة العلاجية حسب حالتك.​

٧-لا تتبادل أدويتك مع مريض آخر.​

٨-تفقد تاريخ صلاحية الأدوية قبل استخدامها، والحرص على تخزينها بشكل صحيح في مكان جاف، وفي درجة حرارة مناسبة، والاستعانة بنشرة الدواء لمعرفة ظروف التخزين المناسبة أو استشر الصيدلي للمساعدة. ​

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وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه فى حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكن الإبلاغ لمركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.​