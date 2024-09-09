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ثقافة وفنون

وائل جسار يكشف لـ "فيتو" رأيه في رامز جلال وبرنامجه الرمضاني

وائل جسار ورامز جلال،
وائل جسار ورامز جلال، فيتو

كشف النجم اللبناني وائل جسار ، عن رأيه في البرامج التي يقدمها رامز جلال في شهر رمضان، خاصة أنه ظهر في حلقة معه من برنامج رامز في الشلال.

وائل جسار يكشف عن رأيه في برامج رامز جلال 

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ فيتو: "رامز جلال فنان كبير وبمنزلة أخ وأحبه كثيرًا وعشرة عمر، وبالطبع برنامجه محبوب جدًّا وهو ممثل شاطر ومحبوب جدًّا ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وهو إنسان ذكي ولديه القدرة على إضحاك الجماهير بطريقة معينة وأتمنى له النجاح الدائم.

وقدم رامز جلال خلال رمضان الماضي، برنامج رامز جاب من الآخر وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

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