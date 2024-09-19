الخميس 19 سبتمبر 2024
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حوادث

اختلت في يده عجلة القيادة، مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم بالبدرشين

تفاصيل مصرع شخص وإصابة
تفاصيل مصرع شخص وإصابة آخر بطريق البدرشين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق متهم بقتل شاب وإصابة آخر أثناء اصطدامه بهما أثناء سيرهما أعلى الطريق بدائرة مركز  البدرشين، وجاري توقيع تحليل المخدرات له لبيان تعاطيه لمواد مخدرة من عدمه.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق بمنطقة البدرشين في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أنه أثناء سير قائد سيارة وبرفقته شخص آخر أعلى الطريق بمنطقة البدرشين في الجيزة اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في انحراف السيارة، وأدى ذلك الأمر إلى أصطدام سيارة به ومصرعه نتيجة إصابته بكسور وكدمات.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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بمديرية امن الجيزة البدرشين لمواد مخدرة

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