الخميس 19 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الأشغال اللبناني: شعبنا حي ولا يقهر ومستمرون في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

تفجيرات لبنان، فيتو
تفجيرات لبنان، فيتو

تفجيرات لبنان، قال علي حمية، وزير الأشغال والنقل اللبناني: إن جيش الاحتلال يستهدف المدنيين في لبنان فهل يعقل أن يذهب الشخص لشراء بعض الأشياء من السوبر ماركت فيتم تفجيره فهذا ليس على جبهة قتال أو أي ما شابه، وهذا لم يحدث في أي دولة بالعالم أن يتم استهداف مواطنين مدنيين يمشون في شوارع بيروت والبقاع.

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وأضاف «حمية»، خلال لقاء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا «لو أن أحد يتصور أن لبنان تعتبر إنسان وهو قادر على دفنه فهو يخرف ولا يعلم ما هو الشعب اللبناني»، مؤكدًا أن الشعب اللبناني يعلم على أي أهداف يقوم عليها الوضع الدولي والتحالفات الجيوسياسية والتغيرات الجيوسياسية وأن الشعب اللبناني شعب حي ولا يقهر ولا يموت ومستمرين في مواجهه قوات جيش الاحتلال.

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وتابع: « وزارة الصحة اللبنانية بذلت جميع جهودها لإسعاف المصابين وأن بالأمس وصل عدد الجرحى في مستشفيات لبنان إلى 3000 توزعوا على كافة مستشفيات لبنان»، موجهًا الشكر لكافة المستشفيات بلبنان والكادر الطبي في جميع المستشفيات.

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وزير الأشغال اللبناني لبنان تفجيرات لبنان الاحتلال الإسرائيلي الشعب اللبناني

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