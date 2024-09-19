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محافظات

المؤبد لعاطل بتهمة الإتجار في المخدرات ومقاومة السلطات بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعامل لإتجاره في مخدر indazole carboxmide، ومقاومته بالقوة والعنف موظف عام تنفيذ الأحكام، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

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صدر الحكم برئاسه المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

الاحالة الى المحاكمة الجنائية

كانت النيابة العامة أحالت المتهم: " محمد ص ا س ح" ٣٥ سنة - عامل - مقيم شارع محمد عوض الله مسطرة قسم ثان شبرا الخيمة، في القضية رقم ١٤٩٩٨ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٦٣٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٥/٢٥ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، أحرز جوهرا مخدرا (indazole carboxmide) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه قاوم بالقوة والعنف موظف عام -  معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة - والقائم على تنفيذ أحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٦٠ المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها. 

وكان ذلك اثناء تأديته لوظيفته إيان ضبطهم وبسببها بأن أشهر المتهم له في وجهه "سكين" محل الاتهام الثالث الثنيه عن ضبطهما حال احرازه للجوهر المخدر محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض "سكين" بغير ترخيص.


وأكد  معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمه، بأنه أبصر المتهم ممسكا بيده سلاح أبيض (سكين) مشهرا إياه في مواجهته، فضبطه وإياها وبتفتيشه عثر على ٣٩ كيسا لمادة الأندازول كاربوكسميد المخدر، ومبلغ مالي، وأقر المتهم باحرازه المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

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