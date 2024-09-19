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رياضة

دوري أبطال أوروبا، شوط أول سلبي بين آرسنال وأتالانتا

أرسنال وأتالانتا
أرسنال وأتالانتا

دوري أبطال أوروبا، تعادل فريق أرسنال الإنجليزي مع نظيره أتالانتا الإيطالي بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من التي تجمع الفريقين على  "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

تشكيل أرسنال أمام أتالانتا 

وجاء تشكيل أرسنال أمام أتالانتا كالتالي:

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: بن وايت، وليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، يوريان تمبر.

خط الوسط: جورجينيو، توماس بارتي، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: خيسوس، جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا.


نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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