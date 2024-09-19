تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 بالكونفدرالية

يستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي مساء غد الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: محمد شحاتة، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، استعدادًا للقاء الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل مران الزمالك الختامي قبل مواجهة الشرطة الكيني

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل المران، طالبهم خلالها بضرورة التركيز استعدادًا للمباراة المرتقبة من أجل تحقيق الفوز.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل اللقاء خوفًا من تعرضهم للإجهاد، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات خططية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قبل خوض تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الشرطة الكيني في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تذيع قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الزمالك والشرطة الكيني كونها الناقل الحصري للمباراة.