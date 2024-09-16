البنك الأهلي يفوز وديا على أسوان بثنائية هلال وفيصل (صور)
انتهت، منذ قليل، مباراة البنك الاهلي وأسوان التجريبية الودية بفوز فريق البنك الأهلى بثنائية نظيفة ضمن استعداداته للموسم الجديد.
وأحرز هدفي البنك الأهلي كل من محمد هلال وأسامة فيصل.
وذلك ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى خلال فترة المعسكر المغلق ببرج العرب.
معسكر البنك الاهلي بالاسكندرية
وكان طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، قرر خوض معسكر مغلق بمدينة برج العرب خلال الفترة من 12 إلى 26 سبتمبر الجارى لاستكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد.
ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر.
ويعود محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الاهلى ومنتخب مصر، إلى القاهرة خلال الساعات القادمة قادما من دبى، بعد خوض فترة تأهيل من إصابة الرباط الصليبى.
ومن المقرر أن يخوض محمد أبوجبل فترة أخيرة من التأهيل فى القاهرة قبل خوض التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للموسم المقبل.
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