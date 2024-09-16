الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

البنك الأهلي يفوز وديا على أسوان بثنائية هلال وفيصل (صور)

البنك الاهلي واسوان،
البنك الاهلي واسوان، فيتو

انتهت، منذ قليل، مباراة البنك الاهلي وأسوان التجريبية الودية بفوز فريق البنك الأهلى بثنائية نظيفة ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وأحرز هدفي البنك الأهلي كل من محمد هلال وأسامة فيصل.

وذلك ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل طارق مصطفى المدير الفنى لفريق  البنك الأهلى خلال فترة المعسكر المغلق ببرج العرب.

معسكر البنك الاهلي بالاسكندرية

وكان طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، قرر خوض معسكر مغلق بمدينة برج العرب خلال الفترة من 12 إلى 26 سبتمبر الجارى لاستكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر.

ويعود محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الاهلى ومنتخب مصر، إلى القاهرة خلال الساعات القادمة قادما من دبى، بعد خوض فترة تأهيل من إصابة الرباط الصليبى.

ومن المقرر أن يخوض محمد أبوجبل فترة أخيرة من التأهيل فى القاهرة قبل خوض التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للموسم المقبل.

أتوبيس فريق البنك الأهلي يظهر في جنازة إيهاب جلال

طارق مصطفى: جميع صفقات البنك الأهلي من اختياري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

البنك الاهلي واسوان الاسكندرية

مواد متعلقة

بعثة المصري تصل مطار القاهرة بعد الخسارة من الهلال الليبي

طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإياب بين المصري والهلال الليبى بالكونفدرالية

بعد الهزيمة من الهلال الليبي، المصري: النسور لا تعرف المستحيل ولنا عودة

المصري يخسر من الهلال الليبي 3-2 في الكونفدرالية

الكونفدرالية، المصري يتقدم على الهلال الليبي بقدم صلاح محسن بالشوط الأول

الكونفدرالية، صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الهلال الليبي

الكونفدرالية، موعد مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي في ذهاب الدور التمهيدي

الأهلي يؤجل تجديد عقود لاعبيه لهذا السبب

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق باب الحوار، تصريح مستفز لنظام آبى أحمد حول سد النهضة

حقيقة انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك بعد إخلاء سبيله

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة (تحديث لحظي)

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

إسكان النواب: السعودية تقترب من الفوز بـ صفقة رأس بناس

خالد الغندور يطلب عرض أحمد فتوح على طبيب نفسي

شراقي: إثيوبيا خزنت 19 مليار متر مياه في 2024 والسد العالى يحمي مصر

ads

منوعات

المزيد

الزوجة المطيعة، حملة نسائية في الغرب تروج لفكرة ست البيت التقليدية

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم رجوع المسافر فى المنام وعلاقته بزوال الهم والحزن

الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا

شباب حول الرسول، عكرمة بن عمرو بن هشام، الراكب المهاجر

المزيد
الجريدة الرسمية