ارتفاع الأسواق الأوروبية مع إبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة
سجلت الأسواق الأوروبية، ارتفاعًا اليوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين لأحدث قرارات السياسة النقدية الصادرة عن الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.
ارتفاع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي
وخلال جلسة تداولات اليوم الخميس؛ ارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 1.2% بعد وقت قصير من إعلان بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة.
ارتفاع جميع البورصات الرئيسية والقطاعات ما عدا المرافق
وتداولت جميع البورصات الرئيسية وجميع القطاعات تقريبًا في المنطقة الخضراء، مع ارتفاع أسهم التعدين بنسبة 3.04%. باستثناء قطاع المرافق التي تم تداولها بانخفاض 2.07%.
بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة
وكان صناع القرار في بنك إنجلترا قد صوتوا لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 5% في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.