الخميس 19 سبتمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع الأسواق الأوروبية مع إبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة

الأسواق الأوروبية،
الأسواق الأوروبية، فيتو

سجلت الأسواق الأوروبية، ارتفاعًا اليوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين لأحدث قرارات السياسة النقدية الصادرة عن الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.

ارتفاع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي

وخلال جلسة تداولات اليوم الخميس؛ ارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 1.2% بعد وقت قصير من إعلان بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة.

ارتفاع جميع البورصات الرئيسية والقطاعات ما عدا المرافق

وتداولت جميع البورصات الرئيسية وجميع القطاعات تقريبًا في المنطقة الخضراء، مع ارتفاع أسهم التعدين بنسبة 3.04%. باستثناء قطاع المرافق التي تم تداولها بانخفاض 2.07%.

بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة

وكان صناع القرار في بنك إنجلترا قد صوتوا لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 5% في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

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عقب قرار خفض أسعار الفائدة، الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع

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تراجعات تضرب الأسواق الأوروبية بالتزامن مع تصاعد الأحداث الجيوسياسية

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