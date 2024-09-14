السبت 14 سبتمبر 2024
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قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

الأرملة السوداء
الأرملة السوداء

كشف المحقق البريطاني شون ماكدونالد عن قصة أغرب من الخيال عن "أرملة سوداء" خدعت زوجها الأول، وقتلت الثاني، وأغرت الثالث بألعاب جنسية ثم حطمت رأسه بمضرب بيسبول.

الارملة السوداء تنهي حياة 3 من أزواجها 

وقال ماكدونالد إنه تابع القضية الغريبة لمدة 30 عاما، معبرا عن مخاوفه من أن تكون دينا تومسون قد احتالت على رجال آخرين.

وبعد قضاء 19 عاما من عقوبة السجن مدى الحياة، بتهمة تسميم الكاري الخاص بزوجها الثاني، واختلاس نصف مليون جنيه إسترليني، أصبحت "الأرملة السوداء" الآن خارج السجن.

وأطلق المحقق تحذيرا لكل رجل في المملكة المتحدة قائلا: "إذا قال عمك أو والدك أو ابنك أو ابن عمك: لقد قابلت هذه المرأة اللطيفة التي تدعى دينا، فاتصل بالشرطة على الفور".

مضيفا: "تبلغ من العمر 63 عاما، والكثير من الرجال في هذا العمر أثرياء للغاية. لقد سددوا أقساط الرهن العقاري، وحصلوا على معاشات تقاعدية، ولا يحتاجون إلى العمل. لكنهم معرضون للخطر إلى حد كبير لأنهم قد يشعرون بالوحدة، وهي تتوجه نحو الأشخاص الوحيدين طوال الوقت".

وتابع ماكدونالد: "أعتقد أنها في السن المثالي الذي يسمح لها بمقابلة هؤلاء الأشخاص. لا أعتقد أن القصة انتهت بعد. أعتقد أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يحدث هذا مرة أخرى".

ومن المنتظر أن يتم سرد القصة المذهلة للأرملة السوداء في فيلم وثائقي جديد مكون من 3 أجزاء على قناة "Sky"، والذي سيتم إطلاقه غدا.

وفي مقابلة حصرية مع صناع الوثائقي، كشف ماكدونالد القصة الكاملة لعملية البحث التي استمرت 9 سنوات عن أدلة لتقديم دينا تومسون للعدالة.

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الارملة السوداء الشرطة البريطانية المملكة المتحدة

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