وكيل صحة دمياط يستقبل نقيبة التمريض ووفد من نقابة المحافظة

استقبل اليوم الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط وفدا من نقابة التمريض بدمياط برئاسة الاستاذة نجلاء درويش نقيب تمريض دمياط، وذلك لتهنئه على ثقة الدكتور وزير الصحة والسكان، وتكليفه وكيلا لوزارة الصحة بدمياط.

حيث قدم وكيل الوزارة لوفد النقابة الشكر ودار بينهم نقاش حول الوضع الحالي لاعضاء مهنة التمريض، وأهدت نقيبة التمريض لوكيل الوزارة درع النقابة.

وكيل وزارة الصحة يؤكد علي دور التمريض المهم بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص تقديره للجهود المبذولة من نقابة التمريض وإدارة التمريض بالمديرية وجميع أعضاء هيئة التمريض بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، وأكد على دورهم المهم كأحد اعمدة تقديم الخدمة الصحية.

كما أوضح أن الاهتمام بجوانب الرضاء والدعم لمقدمي الخدمة الصحية هو أحد مقومات الفترة القادمة طبقا لاستراتيجية الدولة الخاصة بالتنمية البشرية.

وكيل الوزارة يستقبل وفد نقابة التمريض بدمياط

وأعرب وكيل الوزارة عن تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للفرق التمريضية باعتبارهم خط الدفاع الاول لجيش مصر الابيض.