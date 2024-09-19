نيمار ولاعبو الهلال بالزي السعودي احتفالا باليوم الوطني للمملكة (فيديو)

احتفل لاعبو نادي الهلال باليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية الذكرى 94، بارتداء الزي السعودي.

وعرضت الصفحة الرسمية لنادي الهلال السعودي فيديو لارتداء لاعبي الفريق الزي السعودي الرسمي احتفالا باليوم الوطني.

لاعبو الهلال في الصورة الرسمي لليوم الوطني السعودي 👏 🤩pic.twitter.com/KVrncvH5Vt — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) September 19, 2024

🚨🚨🚨🚨🚨 ياسين بونو بالزي السعودي 🤩💚💚💚 pic.twitter.com/MZCgd3uBx5 — منبر الهلال - Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) September 19, 2024

فيما سيطر لاعبو فريق الهلال السعودي على التشكيل المثالي للجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025، بعد تألق فريق الزعيم في افتتاح البطولة القارية بنظامها الجديد.

نتائج الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا

وكان الهلال قد نجح خلال الجولة الأولى في تحقيق فوز كبير على الريان القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم في ملعب "أحمد بن علي المونديالي"، ضمن لقاءات الجولة الأولى عن منطقة الغرب لمرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25.

نتائج الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا

وكان الهلال قد نجح خلال الجولة الأولى في تحقيق فوز كبير على الريان القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم في ملعب "أحمد بن علي المونديالي"، ضمن لقاءات الجولة الأولى عن منطقة الغرب لمرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25.

وتباينت نتائج الأندية العربية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25، حيث فاز الأهلي السعودي على بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف، كما تجاوز الوصل نظيره باختاكور بهدف نظيف، بينما حسم التعادل مباراتي العين الإماراتي والسد القطري، والشرطة العراقي ونظيره النصر السعودي، وسقط الغرافة أمام استقلال طهران بثلاثية نظيفة.

الهلال يسيطر على التشكيل المثالي

وكشفت منصة "سوفاسكور" العالمية، اليوم الخميس، عن التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، والذي شهد حضور ثلاثة لاعبين من الهلال، مقابل لاعبين من الوصل الإماراتي، ولاعب واحد من الأهلي السعودي.

وضم التشكيل المثالي لاعبين من أندية من منطقة الشرق، على غرار غوانغجو وشانغهاي غرينلاند شينهوا، وشنغهاي بورت.

ومن الهلال حضر الثلاثي، جواو كانسيلو، وياسين بونو، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي، مالكوم، بينما من الأهلي وقع الاختيار على المدافع التركي، ميريح ديميرال.

بينما من الوصول الإماراتي، ضم التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، المدافع المغربي سفيان بوفتيني، وزميله الظهير الأيسر الإماراتي، عبد الرحمن صالح.