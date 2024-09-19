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حوادث

ضبط 37 ألفا و392 مخالفة متنوعة في حملات للانضباط المروري خلال 24 ساعة

ضبط 37 ألفا و392
ضبط 37 ألفا و392 مخالفة مرورية متنوعة، فيتو

 شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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ضبط 37 ألفًا و392 مخالفات مرورية

 وأسفرت جهود الحملات، التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة، عن ضبط 37 ألفًا و392 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 16 ألفا و187 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1896 مخالفة سير بدون تراخيص، و11 مخالفة موقف عشوائي، و1635 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفة لشروط التراخيص و44 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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