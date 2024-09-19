هيثم الغندور مستشارًا قانونيًا لمحافظة دمياط

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم مع المستشار هيثم الغندور المستشار القانونى للمحافظة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

حيث تقدم محافظ دمياط ونائب المحافظ بالتهنئة إلى المستشار هيثم الغندور لصدور قرار المستشار وزير العدل رقم ٤٢٩٥ لسنة ٢٠٢٤ وقرار المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بالموافقة على تجديد ندبه مستشارًا قانونيًا للمحافظة.

الوظائف القضائية التي تدرج بها

هذا ويشار إلى أن المستشار هيثم الغندور حاصل علي ليسانس حقوق جامعة المنصورة دفعة 1996 بتقدير ليسانس جيد جدا ، كما عين سيادته بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1999.



• تدرج في الوظائف القضائية بها الي أن رقي الي درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2014.

• رقي الي درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2015

• رقي الي درجة نائب رئيس بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2018 بتاريخ 2 /7 /2018.

المحافظات والأقسام التي عمل بها:

• الدقهلية (المنصورة)

• الشرقية (الزقازيق)

• التفتيش القضائي بالهيئة (القاهرة)

• ملحق بمكتب المستشار نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع شمال الصعيد

• ملحق بمكتب المستشار نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع وسط الدلتا ثان

• المحكمة الإدارية العليا

• دمياط ثان

• دمياط أول

الانتدابات:

• انتدب محكما عن شركة المقاولون العرب في التحكيم الاجباري المرفوع من شركة المقاولون العرب ضد الممثل القانوني لجامعة المنوفية بصفته بشأن استرداد مستحقات شركة المقاولون العرب في النزاع المنظور امام مكتب التحكيم الإجباري بوزارة العدل.

• انتدب للإشراف القضائي علي الجمعيات العمومية والانتخابات الخاصة بمجالس الادارات التابعة للجنة الاولمبية المصرية.

• انتدب محكما عن محافظة الجيزة في التحكيم الإجباري رقم 109 لسنة 2016 المرفوع من المقاولون العرب ضد محافظة الجيزة بخصوص مشروع صيانة الكباري والانفاق بنطاق محافظة الجيزة

• انتدب محكما عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في التحكيم رقم 183 لسنة 2019 المقام من شركة المقاولون العرب ضد الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

• انتدب محكما عن شركة المقاولون العرب في التحكيم الإجباري المرفوع من شركة المقاولون العرب ضد الممثل القانوني للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بصفته بشأن استرداد مستحقات الشركة في هذا التحكيم.

• انتدب لتصحيح مادتي القانون المدني والأحوال الشخصية لغير المسلمين للفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة المنصورة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019 /2020 بعض الوقت.

• انتدب لتدريس التمرينات العملية مادة المرافعات بكلية الحقوق جامعة المنصورة وذلك للفصل الدراسي الاول من العام الجامعي 2020 /2021 بعض الوقت.

• انتدب لتدريس التمرينات العملية (مادة المرافعات ) بكلية الحقوق جامعة المنصورة وذلك للفصل الدراسي الاول من العام الجامعي 2021 /2022 بعض الوقت.

• انتدب للعمل مستشارا قانونيا لمحافظة دمياط بعض الوقت. ​

الدورات:

- دورة صناع القرار من أكاديمية ناصر العسكرية والمجلس الوطني للتدريب المنعقدة بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالقاهرة.

- حضور برنامج الحوكمة الرقمية لكوادر الجهاز الاداري للدولة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمنعقد بالاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.