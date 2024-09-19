الخميس 19 سبتمبر 2024
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محافظ دمياط يستقبل ممثلى الشركة التركية للمنسوجات لبحث التعاون المشترك

محافظ دمياط يستقبل
محافظ دمياط يستقبل رئيس ممثلى الشركة التركية للمنسوجات

 استقبل  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  اليوم، نور الدين أوغلو رئيس ممثلى الشركة التركية للمنسوجات، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

 

الدكتور أيمن الشهابى "نهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة  لتعزيز الاستثمار ومواجهة التحديات لتحقيق الرؤية التنموية "

 حيث أكد "محافظ دمياط " خلال اللقاء على اهتمام المحافظة بملف الاستثمار وتذليل أى معوقات تواجه المستثمرين بالمحافظة وخلق مناخ ملائم لتعزيز الفرص الاستثمارية وذلك فقًا لرؤية الدولة بهذا الخصوص لدفع عجلة التنمية..

 

محافظ دمياط يستقبل مستثمري المصنع التركي

 

حجم استثمارات مصنع دمياط التركي  قيمة ٦٠ مليون دولار ويبلغ عدد العمالة به ١٥٠٠ عامل

واطلع " المحافظ " على موقف مصنع الشركة بالمنطقة الحرة العامة بدمياط منذ ١٧ عام، وذلك لإنتاج قماش الجينز الذى يمتلك مكانة عالية بالأسواق العالية، حيث يصل حجم استثمارات مصنع دمياط قيمة ٦٠ مليون دولار ويبلغ عدد العمالة به ١٥٠٠ عامل وكذلك تطبيقه للمعايير البيئية كمصنع صديق للبيئة وكذلك تحقيقه لمعدلات كبيرة بالتصدير، كما اطلع " الدكتور أيمن الشهابى " على الرؤيه المستقبلية لاقامة توسعات للمصنع ومستهدف زيادة التصدير لتصل إلى ١٩٠ مليون دولار وحجم العمالة ليصبح ٢٢٠٠ فرد خلال عام ٢٠٢٥..

وناقش " محافظ دمياط " خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون بين الجانبين،  حيث بحث آليات إمكانية توفير الخامات الخاصة بالتصنيع من داخل المحافظة.

وأشار " محافظ دمياط " إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق التواصل مع المستثمرين وتحقيق إستراتيجية متكاملة لتضافر الجهود ومواجهة الصعوبات وأيضًا تحقيق الأهداف الرامية نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

 

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