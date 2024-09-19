مصر ترحب بقرار الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرًا

رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا حول اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال ١٢ شهرًا.

واعتبرت مصر أن اعتماد القرار بأغلبية ١٢٤ دولة يعد انعكاسًا للتأييد الواسع للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة مظاهره غير القانونية، فضلًا عن الرغبة في تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني واعترافًا بحقه في تقرير المصير.

وأكدت جمهورية مصر العربية ضرورة تضافر الجهود الدولية للعمل على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وتفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وبما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.