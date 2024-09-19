صندوق الاستثمار السعودي يستهدف نجم أرسنال

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن فتح صندوق الاستثمارات العامة السعودي، خط مفاوضات مع الغاني توماس بارتي نجم فريق أرسنال للتعاقد معه، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لموقع "TEAMtalk"، فإن، صندوق الاستثمار العام السعودي تواصل مع ممثلي اللاعب الغاني منذ شهر يونيو الماضي لمعرفة مدى قبوله.

وبحسب الموقع، فإن المفاوضين، ناقشوا بالفعل الشروط الشخصية لبارتي، ومن المتوقع مواصلة المفاوضات معه خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن خطة صندوق الاستثمارات السعودي هي الاتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قبل يناير المقبل، لضمان الحصول على خدماته.

وكانت تقارير صحفية، كشفت أن بارتي يبحث عن ناد جديد بسبب اقترابه من خسارة مكانه في تشكيل المدرب ميكيل أرتيتا، عقب تعافي ميكيل ميرينو من الإصابة.