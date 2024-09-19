الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صندوق الاستثمار السعودي يستهدف نجم أرسنال

ارسنال
ارسنال

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن فتح صندوق الاستثمارات العامة السعودي، خط مفاوضات مع الغاني توماس بارتي نجم فريق أرسنال للتعاقد معه، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لموقع "TEAMtalk"، فإن، صندوق الاستثمار العام السعودي تواصل مع ممثلي اللاعب الغاني منذ شهر يونيو الماضي لمعرفة مدى قبوله.

وبحسب الموقع، فإن المفاوضين، ناقشوا بالفعل الشروط الشخصية لبارتي، ومن المتوقع  مواصلة المفاوضات معه خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن خطة صندوق الاستثمارات السعودي هي الاتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قبل يناير المقبل، لضمان الحصول على خدماته.

وكانت تقارير صحفية، كشفت أن بارتي يبحث عن ناد جديد بسبب اقترابه من خسارة مكانه في تشكيل المدرب ميكيل أرتيتا، عقب تعافي ميكيل ميرينو من الإصابة.

دوري أبطال أوروبا، تشكيل آرسنال المتوقع أمام أتالانتا الإيطالي

موعد مباراة أتالانتا ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

توماس بارتي أرسنال صندوق الاستثمارات العامة السعودي ميكيل أرتيتا أرتيتا

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، تشكيل آرسنال المتوقع أمام أتالانتا الإيطالي

موعد مباراة أتالانتا ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

رسالة مؤثرة من حسين الشحات للجماهير بشأن أزمة أحمد فتوح

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

حسناء إيطاليا وشقة مشبوهة في بودابست، أسرار جديدة وراء توريد أجهزة البيجر لحزب الله (صور)

مدبولي: مصر لن تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي مرة أخرى

صعود مفاجئ فى أسعار الذهب والجرام يقترب من 3500 جنيه

دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات بـ الكاش، اعرف السبب

أبرزها الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، 11 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء اليوم

4 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

ads

منوعات

المزيد

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

تصل إلى 3 آلاف جنيه، أسعار الشنط المدرسية في الأسواق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

صعود مفاجئ فى أسعار الذهب والجرام يقترب من 3500 جنيه

أسعار الأرز المحلي اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية قريبًا

دعاء الثبات على الهداية، تفسير الشعراوي للآية 8 بسورة آل عمران (فيديو)

هل رجم الشياطين كان موجودا قبل بعثة النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية