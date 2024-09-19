فى عيدها القومي، محافظة البحيرة منبع الفنانين والشعراء

يصادف اليوم العيد القومي لـمحافظة البحيرة، حيث يواكب يوم التاسع عشر من سبتمبر 1807م، وهي ذكرى استعادة الإنجليز أسراهم عند أهالي رشيد مقابل الجلاء التام عن مصر كلها.

كما أخرجت لنا محافظة البحيرة العديد من الأبطال والشخصيات البارزة.. كانت ولادة كذلك للعديد من مشاهير وأساطير الفن عبر العصور المختلفة، سواء فى التمثيل والغناء أو الأدب والشعر، ليمتعوا الجمهور المصري.

ونستعرض فى التقرير التالى أهم نجوم الفن والأدب الذين نشأوا فى محافظة البحيرة بمناسبة عيدها القومي:

عبلة كامل

ولدت الفنانة القديرة عبلة كامل في قرية نكلا العنب بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وبدأت عبلة كامل حياتها الفنية في مسرح الطليعة ليكون أول عمل لها هو مشاركتها في مونودراما “نوبة صحيان”، ثم شاركت مع الفنان محمد صبحي بمسرحية وجهة نظر، واكتسبت شهرة كبيرة من عملها في المسلسلات التلفزيونية، مثل: (ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، هوانم جاردن سيتي)، كما شاركت في السينما بأفلام، مثل: (اللمبي، كلم ماما، اللي بالي بالك، خالتي فرنسا) وغيرها العديد من الأعمال التي حفرت اسم عبلة كامل بقلوب المصريين.

عبد العزيز مخيون

نشأ عبد العزيز مخيون في قرية أبو حمص بمحافظة البحيرة، وهو من مواليد 3 يونيو عام 1946م، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وكانت بدايات “مخيون” السينمائية من خلال أفلام، مثل: (الكرنك 1975، إسكندرية ليه 1978، حدوتة مصرية 1982)، وتتابعت بعد ذلك أدواره السينمائية في أفلام مهمة، مثل: (الجوع 1986، للحب قصة أخيرة 1986، الهروب 1991، فارس المدينة 1993، دم الغزال 2005، دكان شحاتة 2009).

عفاف شعيب

تعد عفاف شعيب من مواليد كفر الدوار بالبيحيرة، وانتقلت إلى القاهرة للدراسة فى المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1972م.

وسرعان ما لفتت عفاف الانظار إليها عبر مشاركتها فى عدد كبير من المسلسلات والأفلام التي لاقت نجاحًا واسعًا وقتها ولاتزال تعد نقاط بارزة فى السينما المصرية حتى اليوم، ومنها (مرت الأيام، أفواة وأرانب، قيس ولبنى، اليتيم والحب، دعاء الكروان، الشهد والدموع، رأفت الهجان).

وارتدت الفنانة الحجاب واعتزلت التمثيل في أوائل تسعينيات القرن العشرين، لكنها عادت لتعمل بالحجاب في التلفزيون منذ عام 1998، حيث اشتركت في عدة مسلسلات منها (إمام الدعاة، العار، الأخوة الأعداء).

كارم محمود

بدأ كارم محمود أبو ريا حياته بدمنهور كمنشد للقرآن الكريم، ثم غني فى العديد من الحفلات وهو صغير حتى اكتشافه من قبل توجو مزراحي كممثل.

ولمع كارم كمطرب بعد أن تخرج فى معهد الموسيقى العربية سنة 1944م، وركز نشاطه على الغناء فى الصالات وفى السينما فى النصف الأول فى الخمسينات وليبرز صوته العذب فى اغنياته: "على شط بحر الهوى" و"سمرا يا سمرا ".

محمد عبد المطلب

ولد ملك الموال المطرب محمد عبد المطلب فى قرية شبراخيت بمحافظة البحيرة، وعمل مع الملحن داود حسني ومع الملحن محمد عبد الوهاب، كما عمل لفترة مع فرقة بديعة مصابني.

وقدم خلال مسيرته عشرات الأغاني التي حققت له جماهيرية عريضة، منها: (ساكن في حي السيدة، يا أهل المحبة، ودع هواك، يا ليلة بيضا)، وشارك عبد المطلب في عدة أفلام سينمائية، منها: (5 شارع الحبايب، اديني عقلك، ليلة غرام، لك يوم يا ظالم، على بابا والأربعين حرامي)، وتوفى في عام 1980 عن عمر يناهز 70 عامًا.

محمود الجندي

الفنان محمود الجندي من مواليد قرية أبو المطامير عام 1945م ضمن أسرة بها تسعة أبناء، وتقدم إلى المعهد العالى للسينما وتخرج منها في عام 1967.

وعمل الجندي فى كل من السينما والمسرح والتليفزيون، منها: عنترة، مولود الملك معروف، شكسبير فى العتبة، علشان خاطر عيونك، البرنسيسة، انها حقا عائلة محترمة، كما عرف في السينما والتيليفزيون من خلال الأدوار المساعدة التي قدمها، منها: ناجي العلي، يوم مر ويوم حلو، شمس الزناتي.

حامد شراب

وأصغر الفنانين الذين قدمتهم لنا محافظة البحيرة هو نجم مسرح مصر حامد شراب، والذي شارك في العديد من المسرحيات الجامعية الخاصة بفريق كلية الطب، وكان أشهرها مسرحية “حسن ونعيمة”، ومسرحية “انتحار فوضوي صدفة” التي شارك أيضًا بإخراجها.

ثم انضم حامد عام 2013 لفرقة عمل “تياترو مصر” ضمن فريق شباب الممثلين مع الفنان أشرف عبد الباقي، والتي قُدمت مسرحياتها على مسرح جامعة مصر بمدينة 6 أكتوبر.

يوسف القعيد

ولد الكاتب والروائي المصري محمد يوسف القعيد عام 1944 بمحافظة البحيرة.

يعد القعيد من رواد الرواية التابعين لمدرسة نجيب محفوظ حيث جمعت بينهما صداقة قوية، وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2008 وقد حازت روايته “الحرب في بر مصر” على المرتبة الرابعة ضمن أفضل مائة رواية عربية.

وقدم الكثير من الروايات القصيرة، وتم تحويل عدد كبير من أعماله الروائية لمسلسلات وأفلام، منها (البيات الشتوي، المواطن مصري، زيارة السيد الرئيس، وجع البعاد، بلد المحبوب، قطار الصعيد).

عبد العزيز جويدة

ولد الشاعر عبد العزيز محمد جويدة في حوش عيسى بمحافظة البحيرة عام 1961 م، وألف عددًا من الدواوين الشعرية وكانت بين الشعر الحر والعمودي، وطبعت جميع دواوينه أكثر من مرة، وترجمت جميع أعماله إلى اللغة الإنجليزية. ومنها: ( لا تعشقيني، وحيث تكونين قلبي يكون، أنت المفاجأة الأخيرة، ليس كل النساء سواء، العشق بلد من بلاد الله، محمد الدرة، من النيل إلى الفرات يا قلبي لا تحزن، ولست بآخر الشهداء يا قلبي).

علي الجارم

الأديب والكاتب علي الجارم من مواليد مدينة رشيد، تعليم القراءة والكتابة في إحدى مدارسها ثم أكمل تعليمه الثانوي في القاهرة، ثم سافر إلى إنجلترا لإكمال دراسته ليعود مرة أخري لمصر حيث كان محبًا لها كما دفعه شعوره القومي إلى العمل بقوة وإخلاص لوطنه.

وشغل عددًا من الوظائف ذات الطابع التربوي والتعليمي، وحصل الجارم على عدد من الأوسمة منها وسام النيل من مصر عام 1919، ووسام الرافدين من العراق 1936، كما منحته لبنان وسام الأرز عام 1947.

سخر الجارم طاقاته الإبداعية وإمكانياته الثقافية في إنجاز العديد من الروايات الأدبية التاريخية التي تتخذ من التاريخ العربي موضوعًا لها، مثل: “فارس بني حمدان” و"هاتف من الأندلس" و"مرح الوليد" و"خاتمة المطاف" و"نهاية المتنبي"، وتوفي علي الجارم عام ١٩٤٩م عن 86 عامًا.

محسن الخياط

ولد الشاعر الكبير محسن الخياط فى المحمودية بالبحيرة عام 1927م، وقدم الخياط مجموعة كبيرة من علامات الأغاني الوطنية فى التاريخ المصري والتى تغني بها العندليب عبد الحليم حافظ، ومنها: ( ليالي العيد، البندقية اتكلمت، لفي البلاد ياصبية، النجمة مالت، ع القمر)، ومن أشهر أغانيه العاطفية هي أغنية عليا التونسية ع اللي جرى والتي أعادت غناءها أصالة نصري، كما ألّف أحلى بلد التي غناها محمد قنديل، وصورة بلادي التي غناها الثلاثي المرح.