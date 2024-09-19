آخرها برغم القانون، مسلسلات كشفت عن جمال مدن ومحافظات مصر

كشف مسلسل برغم القانون عن جمال بورسعيد، حيث حرص المخرج ومدير التصوير على إبراز أجمل الأماكن ببورسعيد في كادران أشبه باللوحات الفنية.

ولقد جاءت التعليقات إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، واندهش الكثير من متابعي المسلسل من جمال بورسعيد.

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

ولقد سبق مسلسل برغم القانون عدد من الأعمال الفنية بعالم الدراما في تقديم مدن ومحافظات مصر بقدر عال من الجمال مما شجع الكثيرون لزيارتها، ومن أبرز هذه الأعمال.

مسلسل وش وضهر

كانت المخرجة مريم أبو عوف قد أبرزت روح ودفء طنطا من خلال مسلسل وش وضهر، حيث ينتقل المشاهد من خلال الصورة إلى طنطا ويشاهد شوارعها ومبانيها وتفاصيل حياة سكانها، وهو ما بث الحياة في أحداث المسلسل.

مسلسل وش وضهر من تأليف ورشة سرد لمريم نعوم، وسيناريو وحوار شادي عبد الله وأحمد بدوي، ومن إخراج مريم أبو عوف، والمسلسل من بطولة ريهام عبدالغفور وإياد نصار وثراء جبيل ومحسن منصور وإسلام إبراهيم، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

مسلسل تحت الوصاية

انتقل مسلسل تحت الوصاية بالجمهور إلى دمياط وقدم المسلسل صورك مبهرة، ونجح المخرج محمد شاكر خضير في توصيل تفاصيل اللقطات مع إبراز جماليات دمياط بصورة بصرية رائعة أشبه باللوحات الفنية.

ومسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر، وبطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل العودة

في إطار درامي ممزوج بالتشويق والإثارة، تدور أحداث مسلسل العودة حول المحامي (آدم)، الذي يعود إلى مدينته بالأقصر بعد غياب سنوات بحثًا عن شقيقه المختفي في ظروف غامضة، حيث يكتشف أن سبب اختفاء شقيقه هو منجم ذهب.

ويستعرض المسلسل بفن جماليات الأقصر ويقدم صناعه كادرات إبداعية.

والمسلسل من بطولة شريف سلامة تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، ومن إخراج أحمد حسن.