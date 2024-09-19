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رياضة

مدرب نيس يتحدث عن تأقلم محمد عبد المنعم في الدوري الفرنسي

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

 تحدث فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس عن صعوبات تأقلم محمد عبد المنعم لاعب الفريق المنتقل حديثا للفريق قادما من النادي الأهلي.

وقال مدرب نيس في تصريحات صحيفة: بالفعل محمد عبد المنعم واجه صعوبات في مواقف معينة خلال مباراة مارسيليا، لكننا لم ندفع ثمن ذلك، وهذا جزء من عملية التعلم.

وتابع: محمد عبد المنعم يعتبر أفضل مدافع مصري حيث يمتلك إمكانات مميزة، لكن علينا منحه القليل من الوقت، فقد ظهر قادرًا على المنافسة ضد مهاجمي مارسيليا، لكن المهاجمون في الدوري الفرنسي مختلفون عن الذين اعتاد مواجهتهم.

واختتم: اللاعب سيستمر في التعلم حتى يتأقلم مع الفريق، لا يوجد لدي شك في ذلك عندما أشاهده في التدريبات.

 

تقييم محمد عبد المنعم أمام مارسيليا

ووفقًا لموقع سوفا سكور المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فـقد حصل محمد عبد المنعم على تقييم 6.3 في المباراة.

واستعرض موقع سوفا سكور أرقام محمد عبد المنعم وماذا قدم في مباراة فريقه أمام مارسيليا، وجاءت على النحو التالي:

شارك محمد عبد المنعم لمدة 90 دقيقة، وقام بـ 4 تدخلات أرضية ناجحة من أصل 7، و5 مواجهات ثنائية ناجحة، وقام بـ 85 تمريرة كان منها 45 صحيحة بواقع 85%، وخسر الاستحواذ على الكرة 9 مرات، ومنع فرصة هدف محقق.

محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، فيتو

نتيجة مباراة نيس أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي

خسر فريق نيس أمام مارسيليا بهدفين دون رد في مباراة الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل مارسيليا هدفه في الدقيقة 40 عن طريق مباي قبل أن يضيف هنريك الهدف الثاني للفريق.

وكان عبد المنعم قد انتقل إلى نيس في الميركاتو الصيفي، قادمًا من النادي الأهلي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ يزيد على 4 ملايين يورو.

وجاءت مشاركة عبد المنعم بعد طرد الوافد الجديد المدافع الكندي بومبيتو في المباراة الماضية ضد أنجيه، لذا من المنتظر أن يشارك عبد المنعم أساسيًا بجوار كانتي في خط دفاع الفريق.

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