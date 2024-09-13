محمد عبد المنعم يسافر مع نيس لمواجهة مارسيليا بالدوري الفرنسي

سافر محمد عبد المنعم لاعب نيس رفقة فريقه لمواجهة فريق مرسيليا المقرر إقامتها غدا السبت في إطار الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وأعلن فرانك هايس، المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، عن قائمة فريقه لمباراته أمام

وجاء محمد عبد المنعم المحترف المصري في صفوف نيس على رأس قائمة الفريق لمواجهة مارسيليا.

قائمة نيس أمام مارسيليا

وكان عبد المنعم قد انتقل إلى نيس في الميركاتو الصيفي، قادمًا من النادي الأهلي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ يزيد على 4 ملايين يورو.

وبحسب صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية، فإن عبد المنعم سيشارك أساسيًا مع نيس أمام مارسيليا في الجولة الرابعة.

وجاءت مشاركة عبد المنعم بعد طرد الوافد الجديد المدافع الكندي بومبيتو في المباراة الماضية ضد أنجيه، لذا من المنتظر أن يشارك عبد المنعم أساسيًا بجوار كانتي في خط دفاع الفريق.

موعد مباراة نيس ومارسيليا

ويحل نيس ضيفًا على أولمبيك مارسيليا غدًا السبت في الجولة الرابعة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلودروم.