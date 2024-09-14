تعرف على تقييم محمد عبد المنعم في أول مشاركة أساسيا مع نيس

محمد عبد المنعم، شارك محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر الوطني، اليوم السبت، لأول مرة كلاعب أساسي في تشكيلة فريقه الجديد نيس، في مباراته أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي.

وشارك محمد عبد المنعم في المباراة كاملة.

تقييم محمد عبد المنعم أمام مارسيليا

ووفقًا لموقع سوفا سكور المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فـقد حصل محمد عبد المنعم على تقييم 6.3 في المباراة.

وإستعرض موقع سوفا سكور أرقام محمد عبد المنعم وماذا قدم في مباراة فريقه أمام مارسيليا، وجاءت على النحو التالي:

شارك محمد عبد المنعم لمدة 90 دقيقة، وقام بـ 4 تدخلات أرضية ناجحة من أصل 7، و5 مواجهات ثنائية ناجحة، وقام بـ 85 تمريرة كان منها 45 صحيحة بواقع 85%، وخسر الاستحواذ على الكرة 9 مرات، ومنع فرصة هدف محقق.

محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، فيتو

نتيجة مباراة نيس أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي

خسر فريق نيس أمام مارسيليا بهدفين دون رد في مباراة الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل مارسيليا هدفه في الدقيقة 40 عن طريق مباي قبل أن يضيف هنريك الهدف الثاني للفريق.

وكان عبد المنعم قد انتقل إلى نيس في الميركاتو الصيفي، قادمًا من النادي الأهلي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ يزيد على 4 ملايين يورو.

وجاءت مشاركة عبد المنعم بعد طرد الوافد الجديد المدافع الكندي بومبيتو في المباراة الماضية ضد أنجيه، لذا من المنتظر أن يشارك عبد المنعم أساسيًا بجوار كانتي في خط دفاع الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



