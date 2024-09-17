التصديرى للصناعات الكيماوية: نستهدف رفع معدل صادرات القطاع 15% خلال 2024

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قطاع الصناعات الكيمياوية يستهدف تحقيق زيادة 15% في حجم صادراته هذا العام لتشكل ربع إجمالي الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأشار أبو المكارم إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية بلغت، خلال النصف الأول من 2024، نحو 4 مليارات دولار لتحتل المرتبة الثانية من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، بما يمثل 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من 2024.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD، تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير"، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.

الصادرات المصرية تواجه تحديات متعددة تتطلب حلولًا عاجلة

وأوضح أبو المكارم أن الصادرات المصرية تواجه تحديات متعددة تتطلب حلولًا عاجلة.. ومن أبرز هذه التحديات المتطلبات التقنية المتزايدة، إذ تتطلب الأسواق العالمية معايير تقنية عالية، مما يستدعي تدريبًا مكثفًا للشركات المصرية لتمكينها من المنافسة، مؤكدا أن الفترة القادمة تستلزم توفير التدريب للشركات لتمكينها من التوافق مع الاشتراطات التي يتطلبها النفاذ للأسواق الخارجية.



وتابع: أن التحديات تتضمن أيضا التكلفة المرتفعة التي يتحملها المصدر، حيث إن ارتفاع التكاليف يأتي من ضمن التحديات، إذ تتحمل الشركات المصرية تكاليف عالية في الإنتاج والتسويق، مما يقلل من قدرتها التنافسية، ومن هنا يأتي دور الدولة في مساعدة المصانع والمستثمرين في تحمل هذه التكلفة فضلا عن تحدٍ آخر، وهو الشهادات التي تمكن الشركات والمصانع من التنافسية في السوق العالمي، حيث تواجه الشركات صعوبات كبيرة في الحصول على الشهادات الدولية، مثل شهادة REACH، مما يحد من قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.. كما تواجه المنتجات الكيماوية، كونها مواد خطرة، إجراءات جمركية معقدة تزيد من التكاليف وتؤخر عمليات التصدير والاستيراد.