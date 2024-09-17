أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن 3 تحديات تواجه الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة، يأتي على رأسها المسائل التقنية مؤكدا أن الفترة القادمة تستلزم توفير التدريب للشركات لتمكينها من التوافق مع الاشتراطات التي يتطلبها النفاذ للأسواق الخارجية.

وكشف أبو المكارم عن التحدي الثاني وهو التكلفة المرتفعة التي يتحملها المصدر ومن هنا يأتي دور الدولة في مساعدة المصانع والمستثمرين في تحمل هذه التكلفة، وثالث التحديات هو الشهادات التي تمكن الشركات والمصانع من التنافسية في السوق العالمي.

منتدى تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير

جاء ذلك، خلال المنتدى السنوي الأول تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير"، والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD.



أشار في هذا الصدد إلى الصعوبات التي تواجه المصنعين في استخراج الريتش إضافة إلى ارتفاع تكلفة استخراجها الأمر الذي يقتضي دعم خارجي يمكن المصانع من استخراج هذة الشهادة، مؤكدا أن التحديات كبيرة إلا أنه بالإمكان مواجهتها.



وأوضح أبو المكارم أن الكيماويات تعد مواد خطرة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للتحاليل المتعلقة بها واشتباكات دخول البضائع إلي السوق المصري أو تصديرها للخارج مما يقتضي السرعة في التعامل.



وأشاد بسرعة استجابة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لحل المشاكل التي تعرض عليها من قبل المصدرين، موضحا أن حل هذه المشاكل يقلل في حد ذاته من التكلفة مما يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات.