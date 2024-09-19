الخميس 19 سبتمبر 2024
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رياضة

هوبكينز: التعاون مع الأهلي يساعد الـ«يونيسف» على تحقيق أهدافها

جيرمي هوبكينز، ممثل
جيرمي هوبكينز، ممثل اليونيسف في مصر

 أعرب جيرمي هوبكينز، ممثل اليونيسف في مصر؛ عن بالغ سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم وبتجديد الشراكة والتعاون مع النادي الأهلي فيما يتعلق برعاية حقوق الأطفال والشباب في مصر. 


وقال هوبكينز خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بقمر النادي بالجزيرة إنه مؤمن بقدرة الرياضة وأثرها على الشباب، ما يجعل منظمة اليونيسف حريصة على إبرام الشراكة حول العالم مع أندية ومؤسسات رياضية، لعل أبرزها في أوروبا نادي برشلونة الإسباني، وفي أفريقيا كان النادي الأهلي صاحب الريادة في مقدمة أوليات اليونيسف لتوقيع مثل هذه الشراكات التي تبرم مع المؤسسات الرياضية الكبيرة. 


وأشار هوبكينز إلى أن التعاون مع الأهلي الذي يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية داخل مصر وإفريقيا والمحيط العربي بالكامل، يساعد اليونيسف في تحقيق أهدافها والوصول إلى أكثر من ٣٠ مليون صوت للشباب والأطفال في مصر. 


وأتم هوبكينز حديثه قائلا إن الأهلي دائما يضرب المثل للجميع في القيادة والرياضة وتعزيز صوت الأطفال، والدفاع عن حقوقهم مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقية أبرز أهدافها هو إعلاء صوت الشباب والأطفال، ودعم الكثير من متطلباتهم المجتمعية والدفاع عن حقوقهم.

 

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