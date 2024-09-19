الخميس 19 سبتمبر 2024
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السيطرة على حريق بشقة سكنية في الأقصر

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بشقة سكنية

نشب حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني من عقار مأهول بالسكان دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية بمركز البياضية شرقي محافظة الأقصر.

حريق شقة سكنية


تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الأقصر باندلاع حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة نجع الشيخ التابعة لمركز ومدينة البياضية، دون إصابات أو وفيات، وأفادت المعلومات الأولية أن ماس كهربائي وراء الحريق.

وعززت قوات الحماية المدنية بسيارتان إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم إخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل السكنية المجاورة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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