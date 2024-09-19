الرعاية الصحية بالأقصر تشارك في المبادرة الرئاسية "بداية" (صور)
تشارك هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، في المبادرة الرئاسية بداية جديدة من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة الأفراد، من خلال تنظيم حملات توعية وتثقيف صحي، تستهدف مختلف الفئات العمرية لمقدمي الخدمة والمنتفعين.
مبادرة بداية جديدة
وأكدت الهيئة الصحية بالأقصر في بيان لها أنه تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم لبناء مجتمع صحي وقادر على مواجهة التحديات، وتؤكد الهيئة على أهمية المشاركة المجتمعية في إنجاح هذه المبادرة، حيث تدعو جميع أفراد المجتمع للمشاركة الفعالة والاستفادة من الخدمات المقدمة.
يشار إلى أنه تستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية،والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية،من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم قادر واع ومثقف للمجتمع.
كما تهدف إلى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من أهم مستهدفات المبادرة، ويشمل محور الصحة، العمل على تحسين الخدمات الصحية من خلال إطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية تغطي جميع محافظات الجمهورية، وتقديم المزيد من البرامج التدريبية لتطوير المهارات.
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