الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الرعاية الصحية بالأقصر تشارك في المبادرة الرئاسية "بداية" (صور)

الرعاية الصحية بالأقصر
الرعاية الصحية بالأقصر تشارك في المبادرة الرئاسية

تشارك هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، في المبادرة الرئاسية بداية جديدة من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة الأفراد، من خلال تنظيم حملات توعية وتثقيف صحي، تستهدف مختلف الفئات العمرية لمقدمي الخدمة والمنتفعين.

مبادرة بداية جديدة  

 

وأكدت الهيئة الصحية بالأقصر في بيان لها أنه تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم لبناء مجتمع صحي وقادر على مواجهة التحديات، وتؤكد الهيئة على أهمية المشاركة المجتمعية في إنجاح هذه المبادرة، حيث تدعو جميع أفراد المجتمع للمشاركة الفعالة والاستفادة من الخدمات المقدمة.
            
يشار إلى أنه تستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية،والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية،من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم قادر واع ومثقف للمجتمع.

كما تهدف إلى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من أهم مستهدفات المبادرة، ويشمل محور الصحة، العمل على تحسين الخدمات الصحية من خلال إطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية تغطي جميع محافظات الجمهورية، وتقديم المزيد من البرامج التدريبية لتطوير المهارات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظ الأقصر الرعاية الصحية بداية جديدة بداية جديدة في الأقصر مبادرة بداية جديدة

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يستقبل وفد وزارة التخطيط لبحث منظومة التحول الرقمي

رئيس جامعة الأقصر يناقش المخطط التفصيلي لقطعة أرض على مساحة 100 فدان

التأمين الصحي في الأقصر: إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال

الأكثر قراءة

حسناء إيطاليا وشقة مشبوهة في بودابست، أسرار جديدة وراء توريد أجهزة البيجر لحزب الله (صور)

بعد بيان النادي الأهلي، اللاعبون الأقرب لتجديد عقودهم

أول تحرك برلماني بعد ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز

طلب عاجل من دفاع اللاعب أحمد ياسر المحمدي بشأن محاكمته

المحكمة تستجيب لدفاع أحمد ياسر المحمدي

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في حادث قطاري الزقازيق

رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر

ads

منوعات

المزيد

اكتشاف انبعاث بطول 23 مليون سنة ضوئية من ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

تصل إلى 3 آلاف جنيه، أسعار الشنط المدرسية في الأسواق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز المحلي اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 في الأسواق

20 ألف جنيه، احجز شقة كاملة التشطيب بالإسكان الاجتماعي

المزيد

انفوجراف

أهمية وجبة الإفطار لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الثبات على الهداية، تفسير الشعراوي للآية 8 بسورة آل عمران (فيديو)

هل رجم الشياطين كان موجودا قبل بعثة النبي؟

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية