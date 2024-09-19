الخميس 19 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يستقبل وفد وزارة التخطيط لبحث منظومة التحول الرقمي

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

 استقبل محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، وفدا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برئاسة اللواء محمد حميدو هندى مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، والعميد أحمد محمد طعيمة مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بمحافظة الأقصر،  لمتابعة منظومة التحول الرقمي لتطوير وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وذلك بحضور محمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ومديري إدارة ومتابعة المراكز التكنولوجية.

 

تطوير الخدمات الحكومية 

 وخلال الاجتماع قدم وفد وزارة التخطيط عرضا لمنظومة تطوير الخدمات الحكومية ومشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، والموقف التنفيذي لميكنة المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن وقرى المحافظة.

أكد اللواء محمد حميدو، على حرص الوزارة بالتعاون مع محافظة الأقصر على تطوير وتحسين الأداء والاتجاه للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية والحفاظ على قواعد البيانات الحكومية، مشيرا إلى الاهتمام بتوسعة أنشطة منظومة المحليات والعمل علي تيسير الإجراءات والقضاء على الروتين بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين الخدمات.

 

المراكز التكنولوجية

 ومن جانبه رحب  محافظ الأقصر بأعضاء الوفد، مؤكدا على أهمية الدور الحيوي للمراكز التكنولوجية خاصة مع التحول الرقمي وتداخله في كل التعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء في الأجهزة التنفيذية، كما استعرض المحافظ مع الوفد موقف ملف التصالح بالمحافظة على بعض مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023م، مؤكدا أنه تم التوجيه بتسريع وتيرة العمل بذلك الملف داخل المحافظة.

 

 

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