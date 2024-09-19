الخميس 19 سبتمبر 2024
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رياضة

هل طلب الأهلي تأجيل بطولة السوبر المصري؟

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

 كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة طلب الأهلي تأجيل بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ومن المقرر أن يشارك النادي الأهلي في  كأس السوبر المصري بصفته بطل الدوري الممتاز. 

وقال المصدر إن الأهلي تقدم بالفعل بطلب لتأجيل موعد انطلاق بطولة السوبر بسبب ضيق الفترة الزمنية بين مباراة منتخب مصر وموريتانيا وموعد انطلاق البطولة مما يؤثر على اللاعبين بسبب عدم الحصول علي الراحة الكافية. 

 

 وعلى صعيد متصل كشفت تقارير صحفية إماراتية اليوم الخميس عن وجود اتجاه لتأجيل بطولة كأس السوبر المصري، المقرر لها أن تقام 18 إلى 21 أكتوبر المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية فإن هناك اتجاها لتأجيل بطولة السوبر المصري بسبب التزامات منتخب مصر المرتبط  بمواجهة موريتانيا 15 أكتوبر في تصفيات كأس العالم 2026، وهو السبب الرئيسي وراء هذا القرار. 

وأضافت الصحيفة أن ضيق الوقت بين مباراة مصر وموريتانيا وبداية كأس السوبر هو ما يعيق إقامة البطولة في موعدها بسبب عدم حصول اللاعبين على راحة كافية. 

وأكدت الصحيفة أن في حالة اتخاذ القرار الرسمي بالتأجيل فسوف يتم تحديد موعد انطلاق البطولة الجديد بعد التنسيق بين الاتحاد المصري ومجلس أبوظبي الرياضي، مشيرة إلى أن الموعد الأقرب للبطولة سيكون في ديسمبر المقبل. 

 

مواجهات السوبر المصري 

وحسب لائحة بطولة السوبر المصري، يلعب الأهلي (بطل الدوري) ضد سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، ويواجه بيراميدز (بطل كأس مصر)، الزمالك صاحب الكارت الذهبي.

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مفاجأة، اتجاه لتأجيل السوبر المصري لهذا السبب

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