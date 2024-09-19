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تريند

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

الطريقة الكركرية
الطريقة الكركرية تثير الجدل، فيتو

الطريقة الكركرية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وصف بأنه "مثير للجدل"، لأتباع أحد الطرق الصوفية، وتدعى الطريقة الكركرية، والذي ظهر فيه أتباع الطريقة في أحد المساجد وهم يؤدون حركات اهتزازية، كما يحدث في الموالد.

بملابس وحركات غريبة الطريقة الكركرية تثير الجدل

ويظهر الفيديو المثير للجدل عدد من أتباع الطريق "الكركرية" وهم يرتدون ملابس غريبة، عبارة عن جلباب من القماش الملون الموصول ببعضه بكل الألوان، ووصفها البعض بأنها تشبه ملابس "المهرج في السيرك" وعلى رأسهم عمامة خضراء، ويتوسطهم شيخ الطريقة، الذي يتحلقون حوله ويقودهم في تأدية الحركات الغريبة في المسجد.

كما تداول النشطاء مقطع فيديو آخر للطريقة الكركرية في مصر، وهم يحملون صور شيخ الطريقة، ويدقون على الطبول في المولد النبوي، ويرتدون نفس الملابس الغريبة والمثيرة.

وأثارت الطريقة الكركرية العديد من التساؤلات، حيث انتشرت مقاطع الفيديو عنها، بعد الجدل الذي أثير حول الطريقة التيجانية، وتصدر الشيخ صلاح التيجاني تريند مصر ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل".

الطريقة الكركرية في مصر، فيتو

الطريقة الكركرية بدأت في المغرب وانتشرت في مصر

وتثير الطريقة "الكركرية"، وهي إحدى الطرق الصوفية الموجودة في المغرب، جدلًا واسعًا في الجزائر، الذين يصفون زواياها بأنها طائفة لا تمت بصلة للمذهب المالكي، ويتميز أتباعها بارتدائهم الملابس الغريبة، والتي تضم قطعا عديدة من القماش الملون.


ويتزعم الطريقة الكركرية فوزي الكركري، وتتمركز فى دولة المغرب، ووصل أتباعها حول العالم نحو نصف مليون مريد، حسب إحصائية الطريقة، وتنتشر الطريقة الكركرية بشكل واسع بين شباب شمال إفريقيا.

وللطريقة الكركدية مريدون من عدة دول منها غير الناطقة بالعربية، ويعود اسمها إلى جبل كركر بجماعة أفسو بالمغرب، وثاني شيوخها هو الشيخ  الطاهري الكركري الذي ينحدر من جبل كركر، وبعد وفاة الطاهري الكركري عام 1976، خلفه الحسن الكركري الذي توفي بدوره عام 2006، وجاء دور ابن أخيه، محمد فوزي الكركري، شيخ الزاوية حاليا. 

وفي عام 2021 أعلن أتباع الطريقة الكركرية المغربية فى مصر، تدشين فرع للطريقة الكركرية في محافظة الإسماعيلية، بعد انضمام البعض للطريقة المغربية في مصر، بشكل غير معروف، برغم ظهورها في المغرب منذ 10 سنوات. 

أحد أتباع الطريقة الكركرية في مصر، فيتو

كما زار شيخ الطريقة الكركرية محمد فوزي الكركري مصر عام 2019، والتقى وقتها أتباع ومريدي الزاوية الكركرية بمحافظة الشرقية، الأمر الذى أثار تعجب الكثيرين. 

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