مبادئ ومعتقدات الطريقة التيجانية، تعرف عليها

لا حديث في مصر حاليا يعلو على الحديث عن الشيخ صلاح التيجاني، الذي صار تريند جوجل منذ الأمس، حيث لا ينقطع الحديث عن الشيخ التيجاني وعن الطريقة التيجانية، وأفكاره وأنصاره، وفي هذا الإطار نكشف لكم مبادئ ومعتقدات الطريقة التيجانية، ومن هو مؤسسها.

تعدّ الطريقة التيجانية إحدى أوسع الطرق الصوفية انتشارًا في أفريقيا، وظهرت الطريقة التيجانية في أواخر القرن الثامن عشر على يد مؤسسها الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد التيجاني الحسيني، المولود عام 1737م في مدينة عين ماضي في ولاية الأغواط الجزائرية.

وقد لُقب بالتيجاني نسبة إلى القبيلة التي تنتمي إليها والدته وأخواله بنو توجين.

حفظ القرآن الكريم وعمره لم يتعدَّ 7 سنوات، ثم اشتغل بطلب العلوم الأصولية والفرعية حتى أتقنها، تنقّل التيجاني بين عدة مناطق من المغرب العربي، واتصل بالعلماء والفقهاء يأخذ عنهم، ثم انتقل إلى المغرب الأقصى، ونزل في مدينة فاس المغربية التي أصبحت لاحقًا من أهم مراكز التيجانية في العالم، ومكث فيها 18 عامًا.

بعد ذلك، انتقل إلى مدينة تلمسان. ومنها توجه إلى قصري بوسمغون والشلالة في الصحراء الشرقية للجزائر. وهناك، بنى خلوة له وانقطع للعبادة ما يقارب 18 سنة داعيًا، ثم أخذ يتنقل بين المناطق الصحراوية يدعو إلى الإسلام وينشر تعاليم طريقته الصوفية، استمر بنشر دعوته إلى أن وافته المنية سنة 1815م في مدينة فاس.

مؤلفات الشيخ التيجاني الدينية

ترك التيجاني ذخرًا كبيرًا من المؤلفات الدينية، من أهمها "الإرشادات الربانية بالفتوحات الإلهية من فيض الحضرة الأحمدية التيجانية"، وهي شرح لقصيدة الهمزية للبوصيري في مدح الرسول (ص)، و"جواهر الحقائق في شرح الصلاة المسماة ياقوتة الحقائق والتعريف بحقيقة سيد الخلائق".

مبادئ ومعتقدات الطريقة التيجانية:

• توحيد الله سبحانه وتعالى في العبادة والتسليم له والرضا بحكمه.

• تخصيص الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال، وجعله القصد الأكبر وغاية المطلب.

• التوحيد عندهم: توحيد العارفين، وهو ما يشمل عبادة الله الواحد الصمد، وهو توحيد الرسل، وتوحيد المتكلمين، وهو ما صار عليه العامة ممن نظر في أدلة التوحيد عن طريق العقل والبديهيات، وعن طريق علوم الفلسفة اليونانية وعلم الكلام.

• تجويزهم إسقاط الله سبحانه وتعالى لبعض صفاته وأفعاله على صالحي عباده - تعالى الله عما يصفون.

• عدم اعتبار الكافر خارجًا عن الإرادة والمشيئة الإلهية والمرتبطة بالأمر الكوني، فيُعتبَر بذلك ممتثلًا لأمر الله، وغير مستحق للعداوة، كما يثبتون المحبة الإلهية للكافر باعتبار دخوله تحت صفة المرحومين.

• تمييزهم بين العباد في باب الدعاء؛ فما يجوز في حق الشيخ لا يجوز في حق المريد من الأدعية الخاصة أو "الفتوحات"، كما يسمونها.

• جواز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة في حق الشيخ الأعظم أحمد التيجاني، واللقاء به، والأخذ عنه، واتباعه في أمره ونهيه.

• جواز رؤية الشيخ الأعظم أحمد التيجاني بعد مماته، والأخذ عنه، واتباعه في أمره ونهيه؛ وذلك في حق المصطفَيْن من أتباعه، ولمن بلغ المرتبة العالية في تعبده.

• الإيمان بالولاية الكبرى، وبمنزلة المعلم المطلق، والتي بموجبهما يصير شيخ الطريقة - أحمد التيجاني - مبلغًا جديدًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وخاتم الأولياء.

• الإيمان بعصمة القطب الأكبر، في الصادر عنه من الأقوال والأفعال.

• تجويزهم زيادة غير الأنبياء على الأنبياء في العلم، ودليلهم في ذلك قصة موسى عليه السلام مع الخضر.

• إلزام الطالب - المريد - بطريقة الطائفة التيجانية ومعتقداتها وسلوكياتها، والتشديد عليه في ترك كل الطرق الصوفية الأخرى، والمذاهب والفرق من باب أولى، بل والتسليم بتوقف النعيم والهلاك في الآخرة على الأخذ بالورد التيجاني أو تركه.

• إلزام الطالب بطاعة الشيخ "الكبير" طاعة مطلقة، "تسلب من الطالب اختياره وإرادته".

• قبولهم لجميع الانتماءات العقدية، بما فيها الشيعة، وعقد الولاء والبراء على الطريقة التيجانية فقط.

• إيمانهم بقدسية شخص الشيخ الأعظم - أحمد التيجاني - في حياته ومماته، وعقدهم الولاء والبراء على اتباعه والذود عنه، ونعته بأكثر الألقاب غلوًّا؛ كالغوث، والقطب، وقطب الأقطاب، وخاتم الأولياء، والخاتم المحمدي، وغيرها.

• إيمانهم بقدسية الزوايا التيجانية، واعتبارها بُقعًا مباركة، وفي مقدمتها الزاوية الأم، بمدينة فاس المغربية؛ لاحتضانها قبر شيخ الطريقة أحمد التيجاني، وزاوية منطقة عين بوماضي الجزائرية، مسقط رأسه.

• إيمانهم بقدسية ثلاثة قبور، واستحقاقها بذلك للزيارة دون غيرها من القبور؛ وهي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر شيخ الطريقة أحمد التيجاني، وقبور بعض أتباع الطريقة من الصالحين، ويحرمون زيارة غيرها.

• إيمانهم بقدسية ما أملاه شيخ الطريقة أحمد التيجاني من أوراد وشروحات، حتى صيروه سببًا لنيل البركات، ونزول الخيرات على البيوت، وحفظ الأماكن والأشخاص.



- أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصهم بصلاة "الفاتح لما أغلق" التي تحتل لديهم مكانة عظيمة كما ذهبوا إلى تخصيص أدعية بذاتها غير واردة في الشرع، وألزموا الناس بعبادات معينة في أوقات مخصوصة لا تستند إلى أساس، فضلًا عن أن لهم معتقدات تخرج بمن يعتنقها عن الملة، كالقول بالحلول والاتحاد.

وبعد قراءة الأذكار والأدعية يقومون بنشر الثوب الأبيض، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عندهم، ويجلس عليه.