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محافظات

انطلاق الحملة القومية لمرض الطاعون بالأقصر السبت المقبل

محافظ الأقصر، فيتو
محافظ الأقصر، فيتو

 أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، انطلاق أعمال الحملة القومية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة السبت المقبل الموافق 21 من سبتمبر الجارى، على مستوى مراكز ومدن المحافظة وذلك وفقًا لتوجيهات الهيئة العامة للخدمات البيطرية لكافة مديريات الطب البيطري بالمحافظات.

 

مرض الطاعون 

 وأوضح الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالوحدات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة والتأكد من جاهزيتها وكذلك جميع الأطباء البيطريين  في حالة تأهب للقيام بمهام الحملة،  من بيت الى بيت ولمدة شهر قابلة للزيادة، مشيرًا إلى أن المستهدف من الحملة  33956 من الأغنام والماعز في محافظة الأقصر.


 وعلى صعيد آخر، أعلنت محلية الزينية بالأقصر عن أنه تم التنسيق مع شركة جبالكو المنفذ للمشروع  وتم الدفع بلودر من قبل الشركة وتمهيد الشارع لحين الانتهاء من الأعمال الباقية، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بمتابعة شكاوى المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بهدف التيسير على المواطنين وبناء على شكوى أحد المواطنين باليوم المفتوح  بمدينة الزينية بشأن طريق الصعايدة بالمدامود بحرى كونه غير ممهد بعد أعمال الصرف الصحي المنفذة، فيما تم متابعة سير أعمال المشروعات قام رئيس قرية العشى بمتابعة أعمال إنشاء مدرسة العشي للغات بقرية العشى ومتابعة أعمال  إعادة إنارة طريق الستين.

 

 

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