الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس جامعة الأقصر يناقش المخطط التفصيلي لقطعة أرض على مساحة 100 فدان

رئيس جامعة الأقصر،
رئيس جامعة الأقصر، فيتو

 التقت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز  مدينة طيبة الجديدة، لمتابعة سير أعمال المشروعات الجامعية بالمدينة، وذلك بحضور جمال سيد، الأمين العام المساعد لجامعة الأقصر.

 

100 فدان لجامعة الأقصر 

 وتناول اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجامعة والجهاز، في مجال الإنشاءات الجامعية الجديدة مثل المستشفى الجامعي، وسور الجامعة وكليتي الهندسة وطب فم الأسنان وأعمال التشجير وتوصيل المرافق، وتمهيد ورصف الطرق، إضافة إلى استعراض المخطط التفصيلي لمساحة الـ100 فدان المخصصة للجامعة، وما تم تنفيذه على أرض الواقع، ومناقشة بعض الجوانب الإدارية واللوجستية.

 

وأكد رئيس مدينة طيبة، على تذليل الجهاز لكافة العقبات والتحديات، والإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات الجامعية، والانتهاء منها في أقرب وقت.

 

مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه

 وعلى صعيد آخر عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر، جلسته رقم 60، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

وناقشت الجلسة، عدد من الموضوعات بقطاع الدراسات العليا، والبحوث، بالكليات المختلفة بالجامعة؛ طبقًا لما هو مدرج في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

وشملت الجلسة الإحاطة بمتابعة ما تمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية، ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.

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