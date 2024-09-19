سقوط 10 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 5 أشخاص؛ لقيامهم بـ سرقة حقيبة بداخلها (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الساحل باستخدام دراجة نارية.



وتم ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان لمزاولتهم نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات.

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بسرقة سيارة من داخل أحد مراكز الصيانة واعترف بإرتكاب الواقعة مستغلًا عمله بمركز الصيانة وحيازته لمفتاح السيارة.



وجرى ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بسرقة (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- مشغولات ذهبية) من أحد المساكن بدائرة القسم "بأسلوب التسلق" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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