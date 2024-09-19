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حوادث

سقوط 10 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وسلاح بـ 8.3 مليون جنيه

سقوط 10 عناصر إجرامية،فيتو
سقوط 10 عناصر إجرامية،فيتو

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات أمن (القاهرة – الإسكندرية – المنيا – شمال سيناء) جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

 


وفى مديرية أمن القاهرة؛ ضبط (عنصرين إجراميين" لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15 مايو.. وبحوزتهما (15 كيلو جراما لمخدر الحشيش).
وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزتهم (48 كيلو جراما لمخدر الحشيش).
 

وفى مديرية أمن المنيا؛ ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، وبحوزته (15 كيلو جراما لمخدر الحشيش – طبنجة – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – ميزان حساس).
  
وفى مديرية أمن شمال سيناء؛  ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العريش، وبحوزته (24,100 كيلو جرام لمخدر وبذور القنب "هيدرو" – سلاح أبيض).
 

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وضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية - "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وبحوزتهم (5 كيلو جرامات لمخدر الهيروين – مشغولات ذهبية – سلاح أبيض).
 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (8,290 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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