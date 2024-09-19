البنك المركزي العماني يخفض الفائدة 50 نقطة أساس

قرر البنك المركزي العماني، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة أمس الأربعاء.

ويأتي قرار خفض البنك المركزي العماني سعر الفائدة، ليصبح 5.5%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، بحسب شبكة CNBC عربية.

قرار الفيدرالي بخفض الفائدة

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر خفض معدلات الفائدة، أمس الأربعاء، بـ50 نقطة أساس إلى 4.75 و5 %، وذلك فى أول خفض له منذ أربع سنوات، وبذلك يتراجع سعر الإقراض القياسي من أعلى مستوى له فى 23 عاما.

انتهاء عصر الفائدة المرتفعة

ويحافظ الاحتياطي الفيدرالي منذ أشهر على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.

اجتماعات الفيدرالي الأمريكي في 2024

ويتبقى أمام البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعان خلال العام الجاري للنظر فيما يتعلق بسعر الفائدة، ويتم إجراء الاجتماع الأخير خلال شهر ديسمبر 2024.

كما أنه من المتوقع خفض الفيدرالى الأمريكى الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري، وتحديدًا في 18 ديسمبر بنسبة 0.25% أخرى لتصل الفائدة إلى مستوى 4.75%، حيث يستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض معدلات التضخم بنسبة 2%.

