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رياضة

رفع الأثقال، التأشيرة تهدد ميرنا طنطاوي ومحمود حسني بالغياب عن بطولة العالم

ميرنا طنطاوي لاعبة
ميرنا طنطاوي لاعبة منتخب رفع الأثقال، فيتو

رفع الأثقال، يستعد المنتخب الوطني لرفع الأثقال للناشئين تحت 20 عاما، للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر لها خلال الفترة من 20 وحتى 27 سبتمبر الجاري في إسبانيا.

ويعاني منتخب رفع الأثقال أزمة حاليا بسبب تأخر صدور تأشيرات كل من ميرنا طنطاوي ومحمود حسني، وهو ما قد يتسبب في حرمانهم من السفر والمشاركة مع المنتخب في بطولة العالم.

قائمة منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم

وتضم قائمة منتخب رفع الأثقال في البطولة كل من، سيد علي وأحمد جمال وعبد الرحمن يونس والسيد ضيف وحنين أحمد وشمس أحمد ورحمة أحمد.

وكان منتخب رفع الأثقال قد أنهى مؤخرا مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحصد المنتخب الوطني فضية وحيدة جاءت من خلال سارة سمير في منافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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