محافظ الأقصر يتابع خطط تنفيذ مشروعات الصرف الصحي (صور)

تفقد محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة داخل مدينة الأقصر، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها حاليًا بتوابع مدينة الأقصر، للوقوف على أية معوقات تعترض سبل استكمالها.

الصرف الصحي



وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد محطة رفع الصرف الصحي لنجع البني الجديد ضمن مشروع استكمال صرف صحي أحياء مدينة الاقصر، حيث يجري نهو أعمال التشطيبات والموقع العام والتجهيز لعمل تجارب التشغيل استعداد للتسليم ودخول الخدمة في نوفمبر المقبل.



وقدمت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالأقصر، شرح تفصيلي عن مكونات المشروع الذي يتضمن شبكات الانحدار بطول 4.9 كم وخط الطرد بطول 1.5 كم، بنسبة تنفيذ 100% لخدمة عدد سكان يبلغ 5 الآف نسمه تقريبا، وتبلغ طاقة المحطة 135 م3 / س، وعدد الطلمبات 3 تصرف الطلمبة الواحده 67.5 م3 / س.

ويتكون المشروع من عنبر التشغيل، مبنى الادارة، غرفة الأمن، مظلة المولد، المخزن، البيارة، المحولات، المطرقة المائية، عدد 2 محول قدرة 100 ك.ف. أ، عدد 1 محول قدرة 50 ك.ف. أ، ونش طلمبات كهربي، ونش قفص كهربي 1 طن، وعدد 2 + 1 طلمبة tsurumi، لوحة الجهد المنخفض، وتم التنفيذ والاشراف عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر، والشركة المنفذة للمشروع مصنع المحركات - اتحاد شركة هدي الإسلام ـ روكيت للهندسة والمقاولات، واستشاري المشروع فيوتشر كونسلت.

كما توجه المحافظ إلى منطقة نجع عبادي لتفقد المسار المقترح لمرور خط الانحدار الرئيسي لتوصيل خدمة الصرف الصحي لنجعي الطينة والعبادي بعد تبرع الأهالي بالطريق لصالح المحافظة، حيث وجه المحافظ بدراسة تنفيذ خط الانحدار الرئيسي بالطريق والربط علي شبكات الانحدار القائمة والقيام التنسيقات اللازمة.

مطالب أهالي الأقصر

وخلال الجولة استمع المحافظ لكافة مطالب وآراء المواطنين موجها بتلبيتها ودراسة تنفيذ الأنسب منها بما يعود بالنفع على المواطنين، مؤكدا على المضي قدما في دفع عجلة العمل بكافة المشروعات الخدمية والتنموية لتنفيذها ونهوها ودخولها للخدمة الفعلية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي نهاية الجولة قام أهالي منطقة البني الجديد بإهداء محافظ الأقصر "المصحف الشريف".

رافق المحافظ خلال الجولة، كل من اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، واللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي.

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